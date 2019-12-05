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Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:18 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.  Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl'deki mobilya sanayi kavşağında meydana geldi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl'deki mobilya sanayi kavşağında meydana geldi. İşçileri taşıyan ve Ankara yönünden İnegöl'e giden Nevzat Özbek'in (52) kullandığı 16 S 6158 plakalı servis minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Hakkı Er (54) yönetimindeki 42 RT 321 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareketlenen otomobil de Mehmet Demirtaş (45) yönetimindeki 42 RP 801 plakalı otomobile arkadan çarptı. Zincirleme kazada sürücü Hakkı Er'in otomobilindeki Cemile Er (56) ve Gülçin Er (20) ile servisteki Beyza Şen (19) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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