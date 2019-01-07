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Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 14:18 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.  Kaza, Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi.

Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı 

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden Bursa'ya yolcu taşıyan İbrahim Turan (53) yönetimindeki 11 EC 214 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak önündeki Kemal Tok (37) yönetimindeki BUSKİ'ye ait 16 BLD 59 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç da önündeki Cemali Turan (52) yönetimindeki 16 Y 9821 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan yolcu İdris Demir (68) ile BUSKİ aracının sürücüsü Kemal Tok ve araçtaki İsmail Çavdar (27) ile İsmail Tok (30) yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 4 kişi ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı

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