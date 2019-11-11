HABER

Bursa'da, zincirleme kazada 3 aylık Emir Alp ile babası öldü, 19 kişi yaralandı (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 01:37 | Son Güncelleme

BURSA'da, servis minibüsü, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada, 3 aylık Emir Alp ile babası Necati Konuş hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

İsmail Hakkı SEYMEN-Osman SAK/BURSA, (DHA)- BURSA'da, servis minibüsü, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada, 3 aylık Emir Alp ile babası Necati Konuş hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde meydana geldi. Rıza A. yönetimindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, Necati Konuş yönetimindeki 16 BH 87 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 NKB 35 plakalı kamyonet, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 3 aylık bebek Emir Alp Konuş olay yerinde hayatını kaybederken, araçlardaki 20 kişi ise yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobilin sürücüsü Necati Konuş da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 19 yaralının tedavisi sürerken, Emir Alp ile babası Necati Konuş'un cansız bedeni ise morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Yer: Dolmabahçe! Tarihi kalabalıkYer: Dolmabahçe! Tarihi kalabalık
Düğün dönüşü feci kaza!Düğün dönüşü feci kaza!
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralıAksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Hüzünlü veda! Kimse yaklaştırılmadı

Hüzünlü veda! Kimse yaklaştırılmadı

Samsun'da feci kaza! Savcı ve eşi ağır yaralı 8 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Samsun'da feci kaza! Savcı ve eşi ağır yaralı 8 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Atatürk'ü anma töreninde 'siren' krizi!

Atatürk'ü anma töreninde 'siren' krizi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa’da düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Düğün dönüşü feci kaza!

Acı haber gece yarısı geldi! Batman'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Batman'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Pakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölü

Pakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölü

Bolivya’da flaş gelişme! Genelkurmay Başkanı, Morales'in istifasını istedi

Ordu istedi başkan istifa etti!

Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü!

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.