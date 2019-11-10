Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otomobildeki çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

