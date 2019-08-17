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Bursa'da zincirleme trafik kazası: 18 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 19:06 | Son Güncelleme

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 18 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde işçi servisi ile 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi-İznik kara yolu Heceler Mahallesi'nde İbrahim Çalık'ın (49) kullandığı 16 BKL 25 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kenan Şentürk'ün (55) kullandığı 16 P 5767 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada bir fabrikanın işçilerini taşıyan Gökhan Kaymaz (40) idaresindeki 16 S 6700 plakalı servis minibüsü, kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca karşı yönden gelen Cemal Büyük (68) yönetimindeki 16 KMA 64 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Ambulans, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahale ettiği kazada araçlarda sıkışan yaralılar çıkarılarak, çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Orhangazi trafik kazası yağmur

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