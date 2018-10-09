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Bursa'da zorlu kestane hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:28 | Son Güncelleme

BURSA'da kestane hasadı başladı.

Bursa'da zorlu kestane hasadı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da kestane hasadı başladı. Üreticiler, 20- 25 metre yükseklikteki ağaçlara çıkarak, ellerinde sopalarla hasat yapıyor. Yere düşürülen kestaneler çuvallara dolduruluyor. Üretici Orhan Arık, kestane üretiminin zor ve zahmetli bir iş olduğunu söyleyerek, "Özellikle hasadını yapmak çok zor. Ağaçların üzerinde dolanıyoruz. Düşme tehlikesi yüksek. Bu yüzden çalışacak işçi bulmakta zorlanıyoruz" dedi.
Adı Bursa ile özdeşleşen ve Türkiye'nin birçok yerine gönderilen kestanenin hasadına bu yıl erken başlandı. Yaklaşık 20 metre yükseklikte ellerinde sopalarla hasat yapan köylüler, daha sonra yerden dikenli kozaları topluyor. Bu seneki verimden memnun olmayan kestane üreticileri, hastalıktan dolayı yarı yarıya ürün aldıklarını belirtti.
Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Saadet Mahallesi'ndeki kestane üreticilerinden Orhan Arık, kestane üreticiliğinin çık zahmetli olduğunu belirterek, "Yaklaşık 25 metre yükseklikte ağaçların üzerinde kestaneleri düşürmek için uğraşıyoruz. Düşme tehlikesi çok yüksek. Ayrıca yabani hayvanlar ayrı bir sıkıntı. Ayılar ve domuzlar ağaçlara zarar veriyor. Geceleri nöbet tutuyoruz" dedi.
Yevmiyeci bulamadıklarından dolayı hasadı kendileri yaptıklarını belirten Arık, "İşçiler 400 lira yevmiye istiyor. Bizde o parayı veremediğimiz için ailece ürün topluyoruz." dedi. Bu sene hastalıktan dolayı hasadın yarı yarıya düştüğünü belirten Orhan Arık, önceki senelerde 300- 400 kilo hasat yaparken bu sene 150 kilo civarında ürün olduğunu belirtti.
Kestanelerin orman ürünleri statüsüne geçtiğini ifade eden Orhan Arık, bunun meyve statüsüne alınması gerektiğini belirterek, bu sayede üreticilerin de daha iyi hasat yapabileceğini ifade etti.
Cumalıkızık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Emin Yavuz, “Bursa'da ve civarında yaklaşık 7000 dekar kestanelik alanda bu sene 2000 ton ürün hasadı yapıldı. Ancak bu sene mevsim değişikliği nedeniyle ağaçlarda hastalık oldu. Gal Arısı dediğimiz bir hastalık bu sana ürüne musallat oldu. Bu arı İtalya, İspanya, Çin ve Yunanistan dahil dünyanın birçok ülkesinde kestane ağaçlarına büyük zarar verdi. Bu nedenle bu sene yarı yarıya ürün az aldık. Toplanan kozaların yarısının içi boş çıktı" dedi.

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Bursa'da zorlu kestane hasadıBursa'da zorlu kestane hasadıBursa'da zorlu kestane hasadıBursa'da zorlu kestane hasadı

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