Bursa'daki ankesörlü telefon soruşturması

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında yakalanan 20 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün askeriye içerisindeki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü telefonla ardışık aramalar yaptıkları tespit edilerek yakalanan bir albay, iki binbaşı, dört yüzbaşı, sekiz astsubay, iki uzman çavuş, bir üsteğmen ve iki askeri öğrenci toplam 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 5 kişi ise etkin pişmanlık kapsamındaki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Olay

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün askeriye içindeki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü telefonla ardışık aramalar yaptıkları tespit edilen 9'u muvazzaf asker 20 şüpheli hakkında 21 Aralık'ta yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmış, ardından yapılan çalışmalar sonucu 4 kişi daha yakalanmıştı.

