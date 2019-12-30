Bursa'daki çifte cinayet sanığının cezası 25 yıldan 30 yıl 10 aya çıkarıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yöneticisi olduğu apartmanın işleriyle ilgili tartıştığı kişi ile kayınpederini silahla öldüren, bir kişinin de seken mermi nedeniyle yaralanmasına neden olan sanığın ilk derece mahkemesinde aldığı 25 yıl hapis cezası, 30 yıl 10 aya yükseltildi.

İtiraz üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Hacı Murat Konuk (39), maktuller Ali Çelik ve kayınpederi Hilmi Şen'in yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Konuk, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce çardakta dayak yedim. Eşime peçeteye sarılı salata gönderip küfrettiler. Ben evliya ve makine değilim. Ben onları vuracak olsam 16 yıldır ruhsatlı tabancam var, yukarı çıkar, vururdum. Karımın yanında beni dövdüler. Olay anında karımın çığlıklarından dövüldüğünü düşündüm. 5 kat yukarıdan aşağıya indiler. Anlık oldu, benim silahım 18 mermi kapasitelidir. Silahı 9 mermiyle polise teslim ettim. Ambulansı ve polisi ben aradım. Olayın mağduru benim ve tahliyemi istiyorum."