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Bursa'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 12:31 | Son Güncelleme

Gemlik ilçesinde kız kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlıya yardım ettikleri iddiasıyla 2 kişi daha yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kuaförün katil zanlısı ağabeyine yardım ettikleri iddiasıyla 2 kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kız kardeşi Günay Torun'u (55) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Halil K'ye yardım ettikleri öne sürülen, şüphelinin kayınbiraderi E.G. ile Karacabey'de kiraladığı evin sahibi S.T. de yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlçede kuaförlük yapan Günay Torun, dün Balıkpazarı bölgesinde 34 PG 4315 plakalı otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, cinayeti kadının ağabeyi Halil K'nin işlediğini tespit etmişti. Zanlı, Karacabey ilçesinde yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet Gemlik kadın kuaför

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