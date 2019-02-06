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Bursa'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

Boşanma aşamasında olduğu eşini, kendisine gönderilen paketi almak için gittiği kargo şubesinde silahla öldüren şüpheli, Samsun'un Çarşamba ilçesinde yakalandı

Bursa'da kendisine gönderilen paketi almak için kargo şubesine giden kadını silahla öldürdüğü iddia edilen eşi, Samsun'da yakalandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Kirazlıkçay Mahallesi Yeşilırmak Sokağı'nda devriye görevi sırasında şüpheli hareketler sergileyen Ali C'yi durdurdu.

Üst aramasında 9 milimetre çapında tabanca bulunan zanlının kimlik sorgusunda, Bursa'da işlenen cinayet nedeniyle arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Ali C, Bursa Emniyet Müdürlüğünden gelen görevlilere teslim edildi.

Bursa'da dün kendisine gönderilen paketi almak üzere merkez Osmangazi ilçesindeki kargo şubesine giden Aynur C. (46), burada boşanma aşamasında olduğu eşi Ali C. ile tartışmıştı. Bu sırada Ali C, tabancayla ateş ederek eşini öldürdükten sonra kaçmıştı.

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Bursa çarşamba ilçesi eş cinayeti Samsun

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