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Bursa'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 20:10 | Son Güncelleme

Boşanma aşamasında olduğu eşini, kendisine gönderilen paketi almak için gittiği kargo şubesinde silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bursa'da, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'da yakalanıp Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen cinayet zanlısı Ali C'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu arada Ali C'nin, başka birine arattığı eşine kargo geldiği şeklinde yalan söylettiği, böylelikle kadını saldırıyı düzenlediği kargo şubesine yönlendirdiği ileri sürüldü.

Bursa'da, önceki gün kendisine gönderilen paketi almak üzere merkez Osmangazi ilçesindeki kargo şubesine giden Aynur C. (46), burada boşanma aşamasında olduğu eşi Ali C. ile tartışmıştı.

Burada tabancayla eşini öldürdüğü iddia edilen Ali C, kaçmış, Samsun'da devriye görevi yürüten polis ekiplerince dün yakalanmıştı.

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