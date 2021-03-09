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  4. Bursa’daki cinayetin firari zanlısı yakalandı

Bursa’daki cinayetin firari zanlısı yakalandı

09.03.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz Ağustos ayında, Gemlik’in Kumla Mahallesi’nde Osman Gürle’nin ölümüyle sonuçlanan olayda firar eden zanlı A.Ç., Bursa’da yakalandı.Ağustos ayında Gemlik’in Kumla Mahallesi’nde bulunan eğlence mekanında çıkan tartışmada, Osman Gürle öldürülmüş, Gökay G.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, Gemlik’in Kumla Mahallesi’nde Osman Gürle’nin ölümüyle sonuçlanan olayda firar eden zanlı A.Ç., Bursa’da yakalandı.
Ağustos ayında Gemlik’in Kumla Mahallesi’nde bulunan eğlence mekanında çıkan tartışmada, Osman Gürle öldürülmüş, Gökay G. ve Abdullah M. yaralanmıştı. A.Ç. de çalışanı M.Y. ile olay yerinden kaçmıştı.

8 aylık çalışma sonucu yakalandı
Olay sonrasında bir otomobile binerek, ilk kavgada yer aldığı iddia edilen M.Y. ile olay yerinden ayrılan A.Ç. firar etmişti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uzun süreli teknik takipte, defalarca telefon değiştirdiği öğrenilen zanlı A.Ç.’nin Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir adreste olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda yakalanan zanlı A.Ç. gözaltına alınarak Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi, buradan Gemlik Adliyesine sevk edildi.
Zanlı A.Ç., adliyeye sevkinde ‘Adalet yerini bulacak’ ifadelerini kullandı. Zanlının mahkemesi devam ediyor.

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