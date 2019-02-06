Bursa'daki darbe girişimi davası

Nizamiye önündeki karmaşadan dolayı durumun ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Karakaya, sözde "sıkıyönetim ilanından" daha sonra haberdar olduklarını öne sürdü.

Bircan Karakaya, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Oradan ayrıldıktan sonra bölge komutanı Seyfullah Saldık'ın emrine uyup geri döndük. Yurdakul Akkuş amirine kafa tutacak kadar hareketlerde bulunmuş ancak bölge komutanı nizamiye önünde Yurdakul Akkuş'a 'Git' dedi. Saldık daha sonra beni arayıp 'Gitme' dedi. Hangi emrin yasa dışı olduğunu bilmiyorduk. Ben Akkuş'u nizamiye önünde gördüm, yeni gelmiş içeri girmek ister gibi bir hali vardı. Bölge komutanı Saldık'ın aramasına kadar Akkuş'un darbede payı olduğunu bilmiyorduk, dolayısıyla kime uyacağımızı bilemedik. Saldık arayıp Akkuş'un sıkıyönetim komutanı olduğunu söyleyince geri döndük. Daha önceden bilmiyorduk. Akkuş eğer en ufak bir tırnak tutturup darbede biraz başarı elde etseydi bizi vuracaktı ilk çünkü şimdi bile ifadelerinde bizimle ilgili 'yalancılar, kumpasçılar' deyip duruyor. Ben darbe girişiminde hain örgütün yanında yer almadım, hele ki Yurdakul gibi bir adamın ardından hayatta gitmezdim."

Daha önce açılan başka bir davada tanık olarak dinlenilen eski Bursa İl Jandarma Komutanı emekli albay Hakan Demirörs ise nizamiyeye döndükten sonra, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan darbeci Yurdakul Akkuş'un kapattırdığı 156 Jandarma İmdat Hattı'nı tekrar açtırdığını belirtti.