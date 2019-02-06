Bursa'daki darbe girişimi davası

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un yerine 15 gün vekaleten görev yapan emekli albay Hakan Demirörs ile emekli albay Bircan Karakaya'nın yargılanmasına başlandı.
Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Demirörs ve Karakaya'nın yanı sıra avukatları ile yakınları katıldı.
Savunmasını yapan Karakaya, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Jandarma Bölge Komutanlığı Nizamiyesi önüne geldiklerini ancak içeri alınmadıklarını söyledi.
Nizamiye önündeki karmaşadan dolayı durumun ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Karakaya, sözde "sıkıyönetim ilanından" daha sonra haberdar olduklarını öne sürdü.
O gece, Yurdakul Akkuş'un sözde "sıkıyönetim komutanı" olduğunu da bilmediklerini iddia eden Karakaya, nizamiyeden alınmayınca bölgeden ayrıldıklarını dile getirdi.
Bircan Karakaya, savunmasını şöyle sürdürdü:
"Oradan ayrıldıktan sonra bölge komutanı Seyfullah Saldık'ın emrine uyup geri döndük. Yurdakul Akkuş amirine kafa tutacak kadar hareketlerde bulunmuş ancak bölge komutanı nizamiye önünde Yurdakul Akkuş'a 'Git' dedi. Saldık daha sonra beni arayıp 'Gitme' dedi. Hangi emrin yasa dışı olduğunu bilmiyorduk. Ben Akkuş'u nizamiye önünde gördüm, yeni gelmiş içeri girmek ister gibi bir hali vardı. Bölge komutanı Saldık'ın aramasına kadar Akkuş'un darbede payı olduğunu bilmiyorduk, dolayısıyla kime uyacağımızı bilemedik. Saldık arayıp Akkuş'un sıkıyönetim komutanı olduğunu söyleyince geri döndük. Daha önceden bilmiyorduk. Akkuş eğer en ufak bir tırnak tutturup darbede biraz başarı elde etseydi bizi vuracaktı ilk çünkü şimdi bile ifadelerinde bizimle ilgili 'yalancılar, kumpasçılar' deyip duruyor. Ben darbe girişiminde hain örgütün yanında yer almadım, hele ki Yurdakul gibi bir adamın ardından hayatta gitmezdim."
Daha önce açılan başka bir davada tanık olarak dinlenilen eski Bursa İl Jandarma Komutanı emekli albay Hakan Demirörs ise nizamiyeye döndükten sonra, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan darbeci Yurdakul Akkuş'un kapattırdığı 156 Jandarma İmdat Hattı'nı tekrar açtırdığını belirtti.
- Tanıkların ifadeleri
Duruşmada tanık olarak dinlenilen astsubay Erkan Şen de 15 Temmuz 2016'da, bölge komutanlığında harekat merkezi vardiya amiri olduğunu aktardı.
Şen, o gece yaşananlara ilişkin şunları anlattı:
"Harekat yıldırım emirleri geldi, aldım okudum. Bursa'yı ilgilendiren bir şey var mı diye baktım. Acil ilgilendiren bir şey yoktu, Yurdakul Akkuş'u aradım, açmayınca Hakan Demirörs'ü aradım. Emirlerin biri izinlerin kaldırılmasıyla, diğeri de doğudaki bazı birliklerin yer değiştirmesiyle ilgiliydi. Son emri hatırlamıyorum. Demirörs bana Akkuş'u aramamı söyledi, yine ulaşamayınca yardımcısını aradım. O sırada bir mesaj daha geldi sıkıyönetimden bahseden. Ben bu emirleri bağlı ilçe ve karakollara çekmedim. İnisiyatif aldım, eğer darbe olsaydı bana çok sıkıntı olurdu. Akkuş aradı o sırada, mesajları sordu. 'Sıkıyönetim diyor komutanım' dedim. Geldi harekat merkezine mesajı okudu, bir şey söylemeden gitti. Bir süre sonra emirlerin ilçe ve karakollara çekilmesi, 156'nın kapatılması gibi emirleri verdi Akkuş. Bircan Karakaya'ya da emirleri ilettim, yanında Demirörs de vardı. Sonra Bircan Karakaya yanımıza geldi ve Hakan Demirörs'ün alay komutanı olduğunu ve emrinin 156'yı açmak olduğunu söyledi. Biz de açtık hattı ve normal düzene döndük."
Duruşmada dönemin Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı emekli tümgeneral Seyfullah Saldık da tanık sıfatıyla dinlenildi. Saldık, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı, Bircan Karakaya ve Hakan Demirörs'ü nizamiyede görmediğini, kendilerini aradığında geri döndüklerini ifade etti.
Savcı ise mütalaasında, bazı tanıkların dinlenilmesi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından Karakaya ve Bircan'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
Soruşturma kapsamında, 15 Temmuz 2016 gecesi sözde "sıkıyönetim komutanı" Yurdakul Akkuş'un, "Tüm personel, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığında toplansın." emrini personele ilettikleri iddiasıyla eski Bursa Jandarma Komutanı emekli albay Hakan Demirörs ve o dönem Jandarma Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan albay Bircan Karakaya hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan iki askerden Demirörs 23 Şubat 2018'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, Karakaya ise 26 Şubat 2018'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İtiraz üzerine Karakaya da yeniden tutuklanmıştı.
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