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Bursa'daki darbe girişimi davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:52 | Son Güncelleme

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan eski İl Jandarma Komutanı emekli albay Hakan Demirörs ve emekli albay Bircan Karakaya'nın yargılandığı davada mahkeme heyeti, sanıkların cezalandırılmasına yer olmadığına hükmetti

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un yerine 15 gün vekaleten görev yapan emekli albay Hakan Demirörs ve emekli albay Bircan Karakaya'nın yargılandığı davada, sanıkların cezalandırılmalarına yer olmadığına karar verildi.

Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Demirörs ve Karakaya'nın yanı sıra avukatları ile yakınları katıldı.

Önceki duruşmalarda yaptıkları savunmaları tekrarlayan sanıklardan Bircan Karakaya, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Jandarma Bölge Komutanlığı nizamiyesi önüne geldiklerini ancak içeri alınmadıklarını söyledi.

Nizamiye önündeki karmaşadan dolayı durumun ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Karakaya, sözde "sıkıyönetim ilanından" daha sonra haberdar olduklarını öne sürerek beraatini talep etti.

Daha önce açılan başka bir davada tanık olarak dinlenilen eski İl Jandarma Komutanı emekli albay Hakan Demirörs de savunmasını tekrarlayarak, nizamiyeye döndükten sonra, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan darbeci Yurdakul Akkuş'un kapattırdığı 156 Jandarma İmdat Hattı'nı tekrar açtırdığını anlattı. Demirörs de beraat talebinde bulundu.

Savcının mütalaasında, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna iştirak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından Karakaya ve Demirörs hakkında her ne kadar anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan dava açılmışsa da sanıkların suçu işlemekte kaçınılmaz hataya düştükleri anlaşıldığından, cezalandırılmalarına yer olmadığına karar vererek tahliyelerine hükmetti.

Soruşturma kapsamında, 15 Temmuz 2016 gecesi sözde "sıkıyönetim komutanı" Yurdakul Akkuş'un, "Tüm personel, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığında toplansın." emrini personele ilettikleri iddiasıyla eski Bursa Jandarma Komutanı emekli albay Hakan Demirörs ve o dönem Jandarma Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan emekli albay Bircan Karakaya hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan iki kişiden Demirörs 23 Şubat 2018'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, Karakaya ise 26 Şubat 2018'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İtiraz üzerine Karakaya da yeniden tutuklanmıştı.

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Bursa dava karar

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