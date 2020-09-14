Bursa’daki dev uyuşturucu operasyonunda 41 tutuklama

Bursa’da bin 500 polisle şafak saati gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41 kişi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi. İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik soruşturma yürüten ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek Bursa merkezli, Balıkesir, İstanbul, Yalova ve Bilecik illerinde belirlenen 55 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskın sonucu adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 41’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler uykuda yakalandı kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Özel Harekat polislerinin yanı sıra, bin 500 polisin katıldığı operasyonda, ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi. Bursa’nın farklı ilçelerinde baskın yapan ekipler evlerin kapılarını koç başlarıyla kırarak içeriye girdi. Uyuşturucu satıcıları baskına uykuda yakalanırken, evlere giren polisler şüphelileri tek tek gözaltına aldı. Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, 1 kilo 483 gram metamfetamin, 4 kilo334 gram kannabinoid, 2 gram kokain, 2 gram esrar, 6 adet hassas terazi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kaleşnikof ve 27 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon sonucu 52 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 41’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 kişi hakkında ise adli kontrol verilirken, bir kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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