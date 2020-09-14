HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’daki dev uyuşturucu operasyonunda 41 tutuklama

Bursa’daki dev uyuşturucu operasyonunda 41 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 09:40 | Son Güncelleme

Bursa’da bin 500 polisle şafak saati gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41 kişi tutuklandı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi.

Bursa’da bin 500 polisle şafak saati gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41 kişi tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi. İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik soruşturma yürüten ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek Bursa merkezli, Balıkesir, İstanbul, Yalova ve Bilecik illerinde belirlenen 55 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskın sonucu adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 41’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheliler uykuda yakalandı kapılar koçbaşlarıyla kırıldı
Özel Harekat polislerinin yanı sıra, bin 500 polisin katıldığı operasyonda, ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi. Bursa’nın farklı ilçelerinde baskın yapan ekipler evlerin kapılarını koç başlarıyla kırarak içeriye girdi. Uyuşturucu satıcıları baskına uykuda yakalanırken, evlere giren polisler şüphelileri tek tek gözaltına aldı. Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, 1 kilo 483 gram metamfetamin, 4 kilo334 gram kannabinoid, 2 gram kokain, 2 gram esrar, 6 adet hassas terazi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kaleşnikof ve 27 adet fişek ele geçirildi.
Operasyon sonucu 52 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 41’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 kişi hakkında ise adli kontrol verilirken, bir kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖlümüne ilişkin detaylar ortaya çıktıÖlümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı
Prof. Dr. Taşova'dan flaş maske uyarısıProf. Dr. Taşova'dan flaş maske uyarısı
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK’e uzaktan eğitim tavsiyesi!Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK’e uzaktan eğitim tavsiyesi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
İlginizi Çekebilir
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
Yargıtay’dan ilginç hakaret kararı! 'Artistlik yapma' dedi...
Yargıtay'dan emsal karar! Bunu söylemek 'hakaret' suçu sayılacak
Prof. Dr. Taşova'dan flaş maske uyarısı: Islak olarak kullanmayın
Prof. Dr. Taşova'dan flaş maske uyarısı
Küçük Emir sokakta oynarken dehşeti yaşadı! Hızla gelip çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Küçük Emir sokakta oynarken dehşeti yaşadı
Koronavirüsü yenen hemşireden her satırı ibretlik açıklamalar
Her satırı ibretlik: Ağlayan hastalarımız var
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
İzmir'de kabus dolu anlar! Önce intihara kalkıştı, sonra evi yandı
İzmir'de kabus dolu anlar! Önce intihara kalkıştı, sonra evi yandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.