HABER

Bursa’daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 13:42 | Son Güncelleme

Bursa’da hatalı dönüş yapan otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı.

Bursa’daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’da hatalı dönüş yapan otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı. Takside bulunan kadın yolcu kazanın şokuyla fenalık geçirdi.
Kaza, dün akşam saat 10.30 sularında Altıparmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk D, 16 NCU 80 plakalı otomobiliyle sinyal verip dönmeye kalktığı sırada, yan şeritten gelen Mehmet A. idaresindeki 16 T 0201 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Takside bulunan kadın yolcu ise kazanın etkisiyle şoka girip fenalık geçirdi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Kazanın yaşandığı sırada ehliyetsiz olduğu öğrenilen ve aracına taktığı polis çakarlarıyla ilerleyen sürücü, trafik polisi tarafından durduruldu. Ehliyeti olmadığı öğrenilen Orhan S. gözaltına alınırken, otomobili ekipler tarafından bağlandı.

Bursa’daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

PARTNERVedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!Vedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!
Eşini öldürüp, cesedini 4 parçaya bölerek, bahçeye gömen kadın tutuklandıEşini öldürüp, cesedini 4 parçaya bölerek, bahçeye gömen kadın tutuklandı
Tekerleği raylara giren yunus polisi hastanelik olduTekerleği raylara giren yunus polisi hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.