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Bursa'daki FETÖ davasında 3 tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 13:00 | Son Güncelleme

BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında adliye eski katiplerinin de bulunduğu, 7'si tutuklu 94 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında adliye eski katiplerinin de bulunduğu, 7'si tutuklu 94 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı 29 sanık hakkında hapis cezası talep etti. Mahkeme 3 sanığın tahliyesine karar verdi.
Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı. Duruşmada, sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin savunmaları dinlendi. Sanıklar, uzun tutukluluk süreleri ve sağlık durumlarını gerekçe göstererek tahliyelerini talep etti. Savcı, mütalaasında, 22 sanığa terör örgütü üyeliğinden, 7 sanığa silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan hapis cezaları verilmesini, 26 sanık hakkındaki dosyanın tefrik edilmesini, 39 sanığın beraatini, tutuklu sanıklar Oğuz S., Ekrem Ö. ve Tunahan Ö.'nun ise tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından yeniden toplanarak, sanıklara, mütalaaya ilişkin savunmalarını yapmaları için süre verilmesine, tutuklu sanıklar Ekrem Ö., Tunahan Ö. ve Oğuz S.'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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