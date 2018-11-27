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Bursa'daki FETÖ davasının karar duruşmasına Cumhurbaşkanlığı avukatları alınmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

BURSA'da, kentin eski valisi Şahabettin Harput'un da yargılandığı FETÖ/PDY davasının karar duruşmasında, mahkeme heyeti tarafından duruşmaya katılma talepleri reddedilen Cumhurbaşkanlığı avukatları salonunu terk etti.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kentin eski valisi Şahabettin Harput'un da yargılandığı FETÖ/PDY davasının karar duruşmasında, mahkeme heyeti tarafından duruşmaya katılma talepleri reddedilen Cumhurbaşkanlığı avukatları salonunu terk etti.
Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ve FETÖ'nün para kasaları diye bilinen iş adamlarının yargılandığı davanın karar duruşmasına, Cumhurbaşkanlığı avukatları katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, suçun direkt Cumhurbaşkanını etkilemediği gerekçesi ile avukatların talebini reddetti. Talepleri reddedilen Cumhurbaşkanlığı avukatları söz hakkı alarak mahkeme başkanına kararın hukuksuz olduğunu, duruşmanın başından bu yana davayı takip ettiklerini, karar celsesinde de katılma taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini belirtti.
Kararı temyiz edeceklerini belirten avukatlar, daha sonra kalmalarının bir anlamı olmadığını ifade ederek duruşma salonunu terk etti. Duruşma, avukatların savunmalarıyla devam ediyor.

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