HABER

Bursa'daki FETÖ davasının karar duruşmasına Cumhurbaşkanlığı avukatları alınmadı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 19:10 | Son Güncelleme

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu, 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının karar duruşmasında sanıklar ve avukatları savunma yaptı.

Bursa'daki FETÖ davasının karar duruşmasına Cumhurbaşkanlığı avukatları alınmadı (2)

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK
Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu, 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının karar duruşmasında sanıklar ve avukatları savunma yaptı. Akşam saatlerine kadar süren duruşmaya yarın devam edilecek.
Duruşmaya, hakkında ev hapsi kararı verilen eski Vali Harput da katıldı. Harput'un, Perşembe günü savunma yapabileceği belirtildi. Mahkeme heyetinin, 30 Kasım Cuma günü kararı açıklamasının beklendiği öğrenildi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Sabahın 6'sında kuyruk oluyor! Sebebi ise...Sabahın 6'sında kuyruk oluyor! Sebebi ise...
Bodrum'daki insan kaçaklığı operasyonunda 4 tutuklamaBodrum'daki insan kaçaklığı operasyonunda 4 tutuklama
300 bin TL ödülle aranan PKK'lı terörist Muş'ta öldürüldü300 bin TL ödülle aranan PKK'lı terörist Muş'ta öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki paylaşımı

Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy - Pendik hattında minibüsçü terörü... Sürücü gözaltına alındı!

Kadıköy-Pendik minibüsünde büyük skandal!

Akçakoca'da ağı çeken balıkçılar gözlerine inanamadı! Tarihi çapa...

Ağı çeken balıkçılar adeta donup kaldı! Limana akın ettiler...

Eskişehir'de iş adamına kanlı infaz! 2 gün sonra bulundu

İş adamına kanlı infaz! 2 gün sonra bulundu

Ali Dede'den haber var! Artık yeni evinde kalıyor

Ali Dede'den haber var! Artık yeni evinde kalıyor

Bursa'da genç kız kendisini taciz eden adamı adliyenin çay ocağında görüp yakalattı

'Çay ocağının tuvaletine peşimden geldi...' Her detayı iğrenç!

9 kişilik ailesine kara sabanla bakıyor

9 kişilik ailesine kara sabanla bakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.