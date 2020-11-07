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Bursa’daki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 10:01 | Son Güncelleme

Bursa merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 FETÖ şüphelisinden mahrem imam olan 2’si tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı içerisine yerleştirilmiş örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında terör örgütü mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin ifadeler bulunan ve Bursa’da ankesör/büfe telefonlarından mahrem imamlarınca periyodik olarak arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.14 şüphelinin yakalanması için Bursa merkezli, Ankara, İstanbul ve Osmaniye toplam 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bursa merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 FETÖ şüphelisinden mahrem imam olan 2’si tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı içerisine yerleştirilmiş örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında terör örgütü mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin ifadeler bulunan ve Bursa’da ankesör/büfe telefonlarından mahrem imamlarınca periyodik olarak arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.
14 şüphelinin yakalanması için Bursa merkezli, Ankara, İstanbul ve Osmaniye toplam 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; 2 mahrem imamı, 1 açıkta astsubay, 1 emekli astsubay, 8 kapatılan askeri okul öğrencisi, 1 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Sorguları tamamlanan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2’si tutuklanırken 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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