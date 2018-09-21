HABER

Bursa'daki FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 20:55 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY üyelerince "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeleri tarafından "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkartılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte ait kapatılan şirketlerde çalışan ve haklarında Bursa, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yakalama kararı çıkartılan bazı zanlıların Bursa'da saklandığını tespit etmişti. Merkez Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki 13 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına almıştı.

PARTNERBüyük beden modelin paylaştığı fotoğrafa yorum yağıyor!Büyük beden modelin paylaştığı fotoğrafa yorum yağıyor!
Karabük'teki FETÖ/PDY davasında kararKarabük'teki FETÖ/PDY davasında karar
Çocuk şefler GastroAntep Festivali'ndeÇocuk şefler GastroAntep Festivali'nde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Gaybubet Hücre Evi

En Çok Okunan Haberler

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması: Direkt başkanla çalışırım

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması: Direkt başkanla çalışırım

Çağla Şıkel'in aylık kazancı 200 bin TL!

Çağla Şıkel'in aylık kazancı 200 bin TL!

İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vali'den, işi aksatan müteahhide fırça!

Vali'den, işi aksatan müteahhide fırça!

Terör örgütüne bir darbe daha! 6 PKK'lı öldürüldü

Terör örgütüne bir darbe daha! 6 PKK'lı öldürüldü

FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.