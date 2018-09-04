Bursa'daki FETÖ/PDY davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 11'i tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Duruşmada sanıkların tutukluluk, adli kontrol durumları ve mahkemeye gelen yeni belgelerle ilgili beyanları alındı.

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi, tahliyelerini ve adli kontrol şartlarının hafifletilmesini talep etti.

İddia makamı mütalaasında, sanıkların adli kontrol ve tutuklulukla ilgili taleplerinin reddine, bazı tanıkların dinlenmesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, ara karar için duruşmayı yarına erteledi.

