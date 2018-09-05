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Bursa'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 12:57 | Son Güncelleme

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada, daha önce adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen bir sanığa, katılacağı bir fuar için 100 bin lira kefalet karşılığında 2 haftalığına yurt dışına çıkış izni verildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın ikinci gününde, bazı tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, dün görülen celsede iddia makamının, sanıkların tutukluluk ve adli kontrol şartlarının değiştirilmesi yönündeki taleplerinin reddedilmesi istemini değerlendirdi.

Sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren heyet, daha önce adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen sanık O.B'ye ise 100 bin lira kefalet karşılığında, katılacağı bir fuar için 2 haftalığına yurt dışına çıkış izni verilmesini kararlaştırdı.

Heyet, duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 60 sanık hakkında FETÖ yöneticiliği ve üyeliği suçlamalarıyla dava açılmıştı. Yaklaşık 500 sayfalık iddianamede, sanıkların devletin imkanlarını da kullanarak FETÖ'ye yarar sağladıkları yönünde gizli ve açık tanık beyanlarına yer verilmişti.

Harput ve 50 kişi hakkında "silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 10 yıldan 15'er yıla, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre de 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diğer 9 sanık hakkında ise "silahlı örgüte üye olma" ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesine göre ayrı ayrı 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Bursa Bursa'daki FETÖ/PDY davası

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