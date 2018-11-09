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Bursa'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:40 | Son Güncelleme

Aralarında Bursa Adliyesinde çalışan eski katiplerin de bulunduğu 7'si tutuklu 94 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan 22'sinin "terör örgütü üyeliği", 7'sinin ise "silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından cezalandırılmaları istendi - Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 3'ünün tahliyesine karar verdi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Bursa Adliyesinde çalışan eski katiplerin de aralarında yer aldığı 7'si tutuklu 94 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.

Duruşmada, sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin savunmaları dinlendi. Sanıklar, uzun tutukluluk süreleri ve sağlık durumlarını gerekçe göstererek tahliyelerini talep etti.

İddia makamı, mütalaasında, sanıklardan 22'sine "terör örgütü üyeliği" ve 7'sine "silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından hapis cezası verilmesini, 26'sı hakkındaki dosyanın tefrik edilmesini ve 39'unun beraatini istedi. Tutuklu sanıklar Oğuz Selimoğlu, Ekrem Özkaya ve Tunahan Özdoğan hakkında ise tahliye talebinde bulunuldu.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından, sanıklara mütalaaya ilişkin savunmalarını yapmaları için süre verilmesine, tutuklu sanıklar Selimoğlu, Özkaya ve Özdoğan'ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ katip PDY

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