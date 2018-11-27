Bursa'daki FETÖ/PDY davası

Bursa'da, aralarında eski Vali Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı, FETÖ/PDY'ye yönelik davanın karar duruşmasında, Cumhurbaşkanlığı avukatlarının, davaya katılma talebi kabul edilmedi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı vekili olan avukatların davaya katılma taleplerini yeniden değerlendiren mahkeme heyeti, suçun doğrudan Cumhurbaşkanlığını etkilemediği gerekçesiyle avukatların söz konusu talebini reddetti.

Mahkeme heyetinin bu kararının ardından, Cumhurbaşkanlığı avukatları, kararı temyiz edeceklerini belirterek, duruşma salonunu terk etti.

Daha sonra duruşmaya ara verildi.

