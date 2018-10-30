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Bursa'daki FETÖ/PDY davasında mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 18:45 | Son Güncelleme

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada iddia makamı, sanıkların 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve daha önce salıverilen 4 sanığın tutuklanmasını istedi

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski Vali Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

Duruşmada, sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin savunmaları dinlendi. Sanıklar, uzun tutukluluk süreleri ve sağlık durumlarını gerekçe göstererek tahliyelerini talep etti.

İddia makamı, mütalaasında, sanıkların üzerilerine atılı "örgüt kurmak ve yönetmek" suçunun vasfının değiştirilerek "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçuna çevrilmesini, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlamasından da beraatlarını talep etti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen F.K, Ş.U, H.G. ve E.A'nın tutuklanmalarını ve aynı hüküm kapsamında ifade veren M.K. ve S.Ö'nün ise beraatlarını isteyen iddia makamı, eski Vali Harput'un yurt dışı yasağı konularak ev hapsinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara, mütalaaya ilişkin savunmalarını yapmaları için süre verilmesine, tutukluluk ve adli kontrol hükümlerinin değiştirilmesi yönündeki taleplerin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 60 sanık hakkında FETÖ yöneticiliği ve üyeliği suçlamalarıyla dava açılmıştı. Yaklaşık 500 sayfalık iddianamede, sanıkların devletin imkanlarını da kullanarak FETÖ'ye yarar sağladıkları yönünde gizli ve açık tanık beyanlarına yer verilmişti.

Harput ve 50 kişi hakkında "silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 15 ila 22,5'ar yıla, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında da 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diğer 9 sanık hakkında ise "silahlı örgüte üye olma" ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesine göre ayrı ayrı 15 ila 25'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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