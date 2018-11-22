Bursa'daki FETÖ/PDY soruşturmaları

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 33'e çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı talimatı verilen 20'si örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, 10'u polis memuru, biri binbaşı, biri üsteğmen olmak üzere 48 şüpheliye yönelik dün başlatılan operasyonlar sürüyor.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 33'e yükseldi.

Dün, 48 kişi hakkında yakalama kararının çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'nın yanı sıra Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri ve Diyarbakır'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 28 kişiyi gözaltına almıştı.

