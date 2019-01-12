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Bursa'daki FETÖ/PDY soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 00:34 | Son Güncelleme

Kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesine bağış adı altında fon sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 14 iş adamından 5'i tutuklandı

Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesine bağış adı altında fon sağladıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 14 iş adamından 5'i tutuklandı, 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesine bağış adı altında fon sağladıkları iddiasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 iş adamının savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.K, H.Y, F.M, E.S. ve M.R. tutuklanırken 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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