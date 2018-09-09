Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde "gelin arabası" olarak süslenmiş otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet Ö'nün sorgusu tamamlandı.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde, kuyumcuya soygun amacıyla gitmediğini, iş yerindekileri korkutmak için böyle bir şey yaptığını öne sürdüğü öğrenildi.

Mehmet Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Vişne Caddesi'ndeki Gürsel Durmuş'a ait kuyumcuya "gelin arabası" olarak süslenmiş 16 RCS 56 plakalı otomobille gelen Mehmet Ö, uzun namlulu silahını çıkararak soygun girişiminde bulunmuştu.

Bunun üzerine kuyumcuda çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), zanlıya müdahale etmiş, yaşanan arbedede, silahın ateş almasıyla kuyumcudaki çalışanlardan Öznur Topçu, ayağından yaralanmıştı. Olay yerinden geçen polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Mehmet Ö, gözaltına alınmıştı.

