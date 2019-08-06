Bursa'daki Hisar Arkeopark kazılarında sona gelindi

Bursa'nın kurulduğu Hisar bölgesinde hayata geçirilen ve kentin binlerce yıllık tarihinin ortaya çıkarıldığı Hisar Arkeopark Projesi'ndeki kazı çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin ilk yerleşim yeri olan Hisar'ın korunup yaşatılması ve özgün özellikleriyle geleceğe aktarılması adına hayata geçirilen "Yaşayan Tarih Hisar Kentsel Tasarım Projesi" ile 2 bin 400 yıllık geçmişi bulunan Bitinya, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapan Hisar Sur İçi bölgesindeki tarihi doku gün yüzüne çıkmaya başladı. Projenin ilk etabında Oruçbey Caddesi'nin cephe sağlıklaştırma ve zemin kaplama işleri tamamlanırken, arkeopark kazılarında ise son aşamaya gelindi.

Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kazı yapan ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dündar, burada yaptığı açıklamada, Hisar'daki çalışmaları uzun zamandır belirli noktalarda sürdürdüklerini ifade etti.

Oruçbey Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlandığını aktaran Dündar, "Etap etap çalışarak bu bölgede tarihi dokuyu ortaya çıkarıp, turizme kazandıracağız. Arkeolojik kazı çalışmalarımız devam ediyor. Osmanlı öncesi Doğu Roma, Roma ve Bitinya'ya kadar farklı dönemlerin izlerinin ortaya çıktığı kazı çalışmaları sürüyor. İnşallah bu yaz kazı çalışmaları bitirilecek, bu bölge önemli bir ziyaret merkezi haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.