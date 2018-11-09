Bursa'daki ilkokulda silahla yaralama davası

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde çocuklarının okuduğu ilkokulun müdürü ile yardımcısını silahla yaralayan polis memurunun yargılanmasına devam edildi.
Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kamu görevlisini, görevi sırasında kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan iki kez müebbet hapis talebiyle yargılanan tutuklu sanık İlhan Özcan (45), müştekiler okul müdürü Tülay Taş (43) ve müdür yardımcısı Sinan Delibaş ile tarafların yakınları ve avukatları katıldı.
Mahkeme salonuna tekerlekli sandalyeyle gelen okul müdürü Taş'ın ifade verirken talebi üzerine sanık, duruşma salonundan çıkarıldı.
Taş, sanık ve eşinin sürekli çocuklarıyla ilgili problemler çıkardığını dile getirerek, "Hatta sanık hakkında ilgili kurumlara şikayetlerimizi bildirdik. Olay günü normal mesaime geldim. Öğretmenler odasında arkadaşlarıyla görüştükten sonra odama doğru giderken koridorda sanık ile eşini gördüm. Sanık, belindeki silahını çıkarıp 4 el ateş etti. O panikle memurlar odasına girip, bir masanın yanına kıvrıldım, halen kurşunlar yağmur gibi yağıyordu. Ne zaman bitecek bu ateş diyerek gözlerimi kapattım. Odada 8 el ateş etti, 'Geber' diye bağırdı. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.
Müştekinin ifadesinden sonra yeniden duruşma salonuna alınan polis memuru İlhan Özcan'a, Taş'ın ifadeleri okundu.
Sanık Özcan, müştekinin ifadelerini reddederek, şunları şunları söyledi:
"Kızım bana gelerek sınıfında bir öğrencinin sık sık kendisini taciz ettiğini ve saçını çektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine okula giderek kızımın durumunu anlattım ve buna bir çözüm bulunmasını istedim. Okul yönetimi dilekçemi aldı. Daha sonra kızım bana gelip okul müdiresi ve müdür yardımcılarının sınıfına giderek kendisini rahatsız eden olayı kastederek ,'Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim?' diyerek rencide ettiğini, bu olaydan sonra bütün sınıf arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini söyledi. Asıl bardağı taşıran damla ise küçük oğlumun evde altına kaçırmaya başlaması oldu. Oğlumun ders ortalaması 90'dan 30'a düştü. Ben de çocuklarımın yaşadıklarına daha fazla dayanamadım ve söz konusu olay yaşandı."
Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memurunun çocukları, okulda yaşadıklarından dolayı psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.
Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
- Olay
Merkez Nilüfer ilçesinde nisan ayında kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla çocuklarının öğrenim gördüğü Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokuluna gelen polis memuru İlhan Özcan, Okul Müdürü Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'ı bacaklarından silahla yaralamıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmış, polis memuru Özcan ise açığa alınıp tutuklanmıştı.
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