Bursa'daki ilkokulda silahla yaralama davası

Taş, sanık ve eşinin sürekli çocuklarıyla ilgili problemler çıkardığını dile getirerek, "Hatta sanık hakkında ilgili kurumlara şikayetlerimizi bildirdik. Olay günü normal mesaime geldim. Öğretmenler odasında arkadaşlarıyla görüştükten sonra odama doğru giderken koridorda sanık ile eşini gördüm. Sanık, belindeki silahını çıkarıp 4 el ateş etti. O panikle memurlar odasına girip, bir masanın yanına kıvrıldım, halen kurşunlar yağmur gibi yağıyordu. Ne zaman bitecek bu ateş diyerek gözlerimi kapattım. Odada 8 el ateş etti, 'Geber' diye bağırdı. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Müştekinin ifadesinden sonra yeniden duruşma salonuna alınan polis memuru İlhan Özcan'a, Taş'ın ifadeleri okundu.

Sanık Özcan, müştekinin ifadelerini reddederek, şunları şunları söyledi:

"Kızım bana gelerek sınıfında bir öğrencinin sık sık kendisini taciz ettiğini ve saçını çektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine okula giderek kızımın durumunu anlattım ve buna bir çözüm bulunmasını istedim. Okul yönetimi dilekçemi aldı. Daha sonra kızım bana gelip okul müdiresi ve müdür yardımcılarının sınıfına giderek kendisini rahatsız eden olayı kastederek ,'Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim?' diyerek rencide ettiğini, bu olaydan sonra bütün sınıf arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini söyledi. Asıl bardağı taşıran damla ise küçük oğlumun evde altına kaçırmaya başlaması oldu. Oğlumun ders ortalaması 90'dan 30'a düştü. Ben de çocuklarımın yaşadıklarına daha fazla dayanamadım ve söz konusu olay yaşandı."

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memurunun çocukları, okulda yaşadıklarından dolayı psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.