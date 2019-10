Bursa’daki ilkokulun 2 projesine AB’den destek

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA’nın Nilüfer ilçesindeki Abduralman Vardar İlköğretim Okulu, hazırladığı 2 projeyle Avrupa Birliği’nden (AB) hibe desteği kazandı.

Abdurrahman Vardar İlkokulu 2/G sınıfı öğretmeni ve projenin yürütücüsü Nermin Serdar, hazırladıkları “Cultures Meet in Europe” (Kültürler Avrupa’da Buluşuyor) ve ‘Time to Make the Move’ (Harekete Geçme Zamanı) projelerinin AB tarafından desteğe değer görüldüğünü söyledi. 'Kültürler Avrupa’da Buluşuyor' projesini İspanya, Portekiz, İtalya, Avusturya ve Kuzey İrlanda’dan 5 ilkokul ile birlikte yürüttüklerini ifade eden Serdar, projenin öğretmen ve öğrencilerin gelişimi için çok önemli fonksiyon oluşturduğunu kaydetti. Kültürel mirasın, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazine olduğunu vurgulayan Serdar, “Etkinliklerimizde kendi kültürümüzü farklı ülkelerdeki öğretmen ve öğrencilere aktarma imkanı bulduk. Aynı şekilde bizler de gittiğimiz ülkelerin kültürlerini öğreneceğiz. Öğrencilerimiz kültürel çeşitliliğin güzelliğini görecekler, projemizle kültürler arasında pozitif bir farkındalık yaratmış olacağız. Öğrencilerimizin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) becerileri geliştirirken dil becerileri de gelişmiş olacaktır” dedi.