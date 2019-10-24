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Bursa’daki ilkokulun 2 projesine AB’den destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:32 | Son Güncelleme

BURSA’nın Nilüfer ilçesindeki Abduralman Vardar İlköğretim Okulu, hazırladığı 2 projeyle Avrupa Birliği’nden (AB) hibe desteği kazandı.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA’nın Nilüfer ilçesindeki Abduralman Vardar İlköğretim Okulu, hazırladığı 2 projeyle Avrupa Birliği’nden (AB) hibe desteği kazandı.

Abdurrahman Vardar İlkokulu 2/G sınıfı öğretmeni ve projenin yürütücüsü Nermin Serdar, hazırladıkları “Cultures Meet in Europe” (Kültürler Avrupa’da Buluşuyor) ve ‘Time to Make the Move’ (Harekete Geçme Zamanı) projelerinin AB tarafından desteğe değer görüldüğünü söyledi. 'Kültürler Avrupa’da Buluşuyor' projesini İspanya, Portekiz, İtalya, Avusturya ve Kuzey İrlanda’dan 5 ilkokul ile birlikte yürüttüklerini ifade eden Serdar, projenin öğretmen ve öğrencilerin gelişimi için çok önemli fonksiyon oluşturduğunu kaydetti. Kültürel mirasın, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazine olduğunu vurgulayan Serdar, “Etkinliklerimizde kendi kültürümüzü farklı ülkelerdeki öğretmen ve öğrencilere aktarma imkanı bulduk. Aynı şekilde bizler de gittiğimiz ülkelerin kültürlerini öğreneceğiz. Öğrencilerimiz kültürel çeşitliliğin güzelliğini görecekler, projemizle kültürler arasında pozitif bir farkındalık yaratmış olacağız. Öğrencilerimizin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) becerileri geliştirirken dil becerileri de gelişmiş olacaktır” dedi.

HAREKETE GEÇME ZAMANI

Nermin Serdar, İngiltere, Macaristan, İspanya, Portekiz ve Fransa’daki okullarla birlikte yürütecekleri “Time to Make the Move” (Harekete Geçme Zamanı) başlıklı projede de düzensiz ve sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin sonucu çok ciddi bir sağlık sorunu haline gelen obeziteye dikkat çekmeyi hedeflediklerini bildirdi. Öğrencilerin bu proje ile sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirileceğine işaret eden Serdar, “Sağlıklı toplumlar sağlıklı çocuklarla mümkün olur. Projemiz ile çocuklara küçük yaşta beslenme ve sağlıklı yaşama bilinci kazandırmak, beslenme konusunda onlara rehberlik etmek ve düzenlenecek eğlenceli etkinliklerle fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz. Hareketli bir yaşam, sağlığın temelini oluşturur. Eş güdümlü olarak ortak ülkelerle yapılacak etkinlikler düzenlenerek, sağlıklı yaşam hakkında pozitif bir farkındalık yaratmış olacağız” diye konuştu.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Okul Müdürü Mustafa Akçay da, AB destekli iki projeyi okullarında hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Abdurrahman Vardar İlkokulu olarak çocukların gelişimine büyük önem verdiklerini aktaran Akçay, öğretmen kadrolarının bu konuda ciddi anlamda kafa yorup önemli projeleri hayata geçirdiğini anlattı. Etkinlik kapsamında her iki projeye ilişkin düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

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