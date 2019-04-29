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Bursa'daki kaçak silah imalathanesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

Sanayi sitesinde kiraladıkları iş yerinde silah üreterek piyasaya sürdükleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi

Bursa'da kiraladıkları iş yerinde silah üreterek piyasaya sürdükleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 27 zanlının ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti suçuna karıştıklarını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin iki gün önce gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 18'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında halen görevde olan bir polis ile bir emniyet personelinin bulunduğu 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından aralarında emekli ve halen görevde bulunan polislerin de olduğu 27 zanlının ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti suçuna karıştıklarını tespit etmişti.

Şüphelilerden 2'sinin Küçük Sanayi Sitesi'nde kiraladıkları iş yerini imalathaneye dönüştürerek kurusıkı tabancaların namluları değiştirip bin 500-2 bin liraya sattıklarını belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 24 kişiyi gözaltına almıştı.

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