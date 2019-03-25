HABER

Bursa'daki kadın cinayetinin katil zanlısı 10 yıl sonra belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

Nilüfer ilçesinde 17 Mart 2009'da bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedi yakılan Ayşegül Kapusuzoğlu'nun katil zanlısının, daha önce kendi babasını ve tahliye edildikten sonra bir kişiyi daha öldürmekten cezaevinde bulunan kişi olduğu tespit edildi

Bursa'da, 2009'da ormanlık alanda bıçaklanmış ve yanmış halde kadın cesedinin bulunmasıyla ilgili 1 yıl önce başlatılan ve titizlikle yürütülen çalışmaların sonucunda katil zanlısı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında Nilüfer ilçesinde öldürülen ve faili bulunamayan Ayşegül Kapusuzoğlu cinayetini bir yıl önce yeniden ele aldı.

Ekipler, olay yerinde bulunan sigara izmaritlerinden birinde yapılan kriminal incelemede Bülent Çiftçioğlu'na ait DNA örneğine rastlanması üzerine bu kişiye yoğunlaştı.

Polis yaptığı detaylı araştırmada, Çiftçioğlu'nun telefonunun olay günü cesedin bulunduğu yerden sinyal verdiğini de belirledi.

Ekipler, Çiftçioğlu'nun sim kartının olay günü Kapusuzoğlu'nun cep telefonuna takıldığı ve görüşme yapıldığını da tespit etti.

Çiftçioğlu'nun, daha önce kendi babasını öldürdüğü, tahliye olduktan sonra 2012 yılında da Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü bu nedenle de halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Cezaevindeki Çiftçioğlu'nun bu suçtan da yargılanmasına başlandığı bildirildi.

- Olay

17 Mart 2009'da, Nilüfer ilçesi Çalı Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda ağaçların arasında bıçaklanmış ve yanmış bir kadın cesedi bulunmuştu.

Olay sonrası yapılan çalışmalarda cinayetin failine ulaşılamamıştı.

Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler
Meslektaşları, İsmail Güneş'i mezarı başında andıMeslektaşları, İsmail Güneş'i mezarı başında andı
Üniversiteli İrem'in babası: Trafik kazası değil cinayetÜniversiteli İrem'in babası: Trafik kazası değil cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa faili meçhul cinayet

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.