HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’daki kazada Çanakkale Orman Bölge Müdürü’nün annesi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti

Bursa’daki kazada Çanakkale Orman Bölge Müdürü’nün annesi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti

26.03.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’daki kazada Çanakkale Orman Bölge Müdürü’nün annesi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti.Kaza, Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre,Kurtuluş Caddesi’ndenKestelçıkış kurtuluş ışıklarına seyir halinde bulunan Tahsin U.

Bursa’daki kazada Çanakkale Orman Bölge Müdürü’nün annesi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti.
Kaza, Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre,Kurtuluş Caddesi’ndenKestelçıkış kurtuluş ışıklarına seyir halinde bulunan Tahsin U. idaresindeki 16 ADT 16 plakalıminibüs,Mandras Caddesi’nden Kestel TOKİistikametine gidenÇanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirciyönetimindeki 55 LL 025 plakalı otomobille çarpıştı.
Enver Demirci’nin kazadayaralanan eşi Nevin Demirci, kızı Elif Demirci, kayınvalidesiAdife Ekmekçi ile minibüste bulunan Önder Ç,BursaYüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Demirci’nin annesiŞadiye DemircikaldırıldığıKestel Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. BursaYüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren kayınvalidesiAdife Ekmekçi’nin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Minibüs şoförü Tahsin U. hakkında kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
İlginç olay! Sokak ortasında çelik kasa bulunduİlginç olay! Sokak ortasında çelik kasa bulundu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
1/

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

İstanbul merkezli 3 ilde Bitcoin dolandırıcılığı operasyonu! Tam 12 milyon lira

İstanbul merkezli Bitcoin operasyonu! Tam 12 milyon lira...

Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (26 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İzmir’de ilginç olay! Sokak ortasında çelik kasa bulundu

İlginç olay! Sokak ortasında çelik kasa bulundu

Vatandaşlar yardıma koştu! Kalbi duran hasta için zamanla yarıştılar

Vatandaşlar yardıma koştu! Kalbi duran hasta için zamanla yarıştılar

İzmir’de mobilya atölyesinde korkutan yangın

İzmir'de gece vakti korkutan yangın

Bakan Soylu: Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Soylu: Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.