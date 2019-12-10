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Bursa'daki maden kazalarına açıklama Tedbirler alınsaydı olmazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 11:54 | Son Güncelleme

Bursa'nın Harmancık ilçesinde, krom madeninde, 2 gün arayla yaşanan ve 2 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazalarıyla ilgili açıklama yapan Maden Mühendisleri Odası Bursa Temsilcisi Murat Üregen, Basit tedbirler alınarak, bu kazaların önüne geçilmesi mümkün.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde, krom madeninde, 2 gün arayla yaşanan ve 2 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazalarıyla ilgili açıklama yapan Maden Mühendisleri Odası Bursa Temsilcisi Murat Üregen, Basit tedbirler alınarak, bu kazaların önüne geçilmesi mümkün. Kanun olarak bir yaptırımımız söz konusu değil. Fakat işçi yakınları talepte bulunurlarsa gerekli olan bilirkişi hizmetini kendilerine veririz dedi.
Bursa'nın Harmancık ilçesindeki krom madeninde bulunan kuyularda yaşanan iş kazalarından ilki, 4 gün önce meydana geldi. Yaşar Cekel (50), nakliye için kullanılan asansörün boşluğuna düşerek, hayatını kaybetti. Önceki gün ise aynı madende başka bir kuyuda, Seydi Coşkunca(40), gündüz vardiyasına başlamak için asansöne bindi. İddiaya göre, asansörde bulunan su borusu yerinden koparak, Coşkunca'nın başına çarptı. Ambulansla Harmancık Devlet Hastanesi'ne getirilen Coşkunca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Yaşanan 2 iş kazasının ardından jandarma, soruşturma başlattı.
'BU İŞ CİNAYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR'
Maden Mühendisleri Bursa İl Temsilcisi Murat Üregen, kuyuların maden işletmelerinde nakliye amaçlı kullanılan yerler olduğunu belirterek, Bu tip kazaların basit tedbirlerle önlenmesi mümkündür. Bu basit tedbirlerin alınıp alınmadığı yerinde, odamız tarafından denetlenecektir. Bu tip kazaların, sektörümüze kötü imajlar yarattığını düşünmekteyim. Firmalarımızın basit tedbirler alarak, en azından iş cinayeti diyebileceğimiz bu kazaların önüne geçmesi mümkündür. Oda olarak bir denetleme yetkimiz yok. Oradaki çalışan daimi nezaretçimiz olsun, maden mühendislerimiz olsun hepsini ziyaret edip, konuya mümkün olduğu kadar hakim olmaya çalışacağız. Zaten kanun olarak bir yaptırımımız söz konusu değil. Ölenler maden mühendisi olmadığı için herhangi bir çalışmamız olmayacak. Fakat işçi yakınları talepte bulunurlarsa gerekli olan bilirkişi hizmetini kendilerine veririz dedi.
Yaşanan iki kazanın da mantıklı olmadığını savunan Üregen, Kuyuların ve asansörlerin kullanım talimatı var. Kazanın oluş şekline baktığınız zaman mantık ve akıl alması zor. Birinde su tahliye borusunun koptuğu ve asansörün içine girdiği söyleniyor. Bu çok zor bir ihtimal. Diğeri de asansör gelmeden işçinin boşluğa düştüğü şeklinde. Asansör kapıları, asansör kafesi gelmeden açılmamalı. Bunlar çok basit tedbirler diye konuştu.
'TEDBİRLER ALINSAYDI BU KAZALAR OLMAZDI'
Maden Mühendisleri Odası Bursa Temsilcisi Murat Üregen, Bir gerçek var bu iki kaza da nakliye kuyularında meydana geliyor. Bu kuyularda hem iş güvenliği açısından alınması gereken tedbirler hukuken mevcut hem de işletmelerde alınması gereken tedbirler mevcut. Bunlar olmuş olsaydı, bu kazaların hiçbirinin olma ihtimali yoktu ifadelerini kullandı. En kısa sürede işletmeyi ziyaret edeceklerini belirten Üregen, Konu ile ilgili daha detaylı bilgi alacağım. Hem orada çalışan oda mensuplarımızı ziyaret edip yapabileceğimiz bir şeyin olup olmadığını soracağız. Hem de işçi ailelerine karşı yapabileceğimiz var mı diye tespitlerde bulunacağız diye konuştu.

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