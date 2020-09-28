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Bursa’daki motosiklet kazasında yaşlı çifti ölüm ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 08:40 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşlı çiftin motosikletine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşlı adam hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Orhangazi Terminali karşısında meydana geldi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşlı çiftin motosikletine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşlı adam hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.
Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Orhangazi Terminali karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi’nin yakından tanıdığı Murat ve Talat Kaymak’ın babası Fehmi Kaymak (78) ile eşi Mevlüde Kaymak (70), tarlada gün boyu çalıştıktan sonra Fehmi Kaymak idaresindeki 16 ABD 980 plakalı motosiklet ile evlerine dönmek için yola çıktı. Motosiklet seyir halindeyken arkadan gelen Burak Y. (28) idaresindeki 16 AHZ 235 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklette bulunan yaşlı çift, otomobilin ön camına çarptıktan sonra asfalta savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan yaşlı çift Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mevlüde Kaymak’ın duran kalbi doktorların müdahalesi ile yeniden çalıştırılırken, ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Motosiklet sürücüsü Fehmi Kaymak ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Burak Y. polis tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Fehmi ve ağır yaralanan Mevlüde Kaymak çiftinin yakınları kaza haberini alır almaz hastaneye akın etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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