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Bursa’daki o işçiler yine eylemde

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 18:16 | Son Güncelleme

Bursa’da izinden döndüklerinde çalıştıkları fabrikanın kapandığını gören işçiler, yine eylem için toplandı.

Bursa’da izinden döndüklerinde çalıştıkları fabrikanın kapandığını gören işçiler, yine eylem için toplandı. 6 bin ile 85 bin lira arasında kıdem tazminatı olan 132 işçi, haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.
Bursa’nın Kestel ilçesinde bulunan ve 20 yıldır hizmet veren tekstil fabrikası 1 Haziranda kapatıldı. İzne çıktığını sanan işçiler, döndüklerinde fabrikanın kapalı olduğunu gördü. 132 işçi, maaşlarını ve tazminatlarını alamayacaklarını anlayınca fabrika önünde eylem yaptı. TEKSİF ve Türk İş Sendikası’nın düzenlediği eylemle fabrika önünde toplanan mağdur işçiler haklarının bir an önce verilmesini istedi.
İşçiler adına açıklama yapan TEKSİF Bursa Şube Başkanı Nihat Şeker, "Sabahtan akşama kadar çalışıp konfeksiyon üretimi yapan bu insanlar alamadıkları 2 aylık maaşlarının ve kıdem tazminatlarının ne olacağını merak ediyor. Burada bulunan 132 işçinin 6 bin ile 85 bin lira arasında kıdem tazminatı alacağı bulunmaktadır. TEKSİF olarak biz mücadelede sonuna kadar gideceğiz. Firma yetkilisi Ağustos-Eylül gibi kimsenin kuruşunun kalmayacağını söylüyor. Ancak önümüze herhangi bir ödeme planı çıkarılmıyor. Zor bir süreç, bu fabrikada 18 yıl çalışmış arkadaşlarımız var. Çoluğunu çocuğunu evinde bırakıp alın teri peşinde koşan bu insanların emeği bizim için kutsaldır. Haklarını alana kadar mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.
Türk İş 8. Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer de, "Hukuken ne gerekiyorsa yapacağız. Herkes bilir, kıdem tazminatı denilen şey kızımızın gelinliği, oğlumuzun damatlığı, ev hayalimiz ve birçok umudumuzdur. Bu hak alınana kadar bu mücadele sürecektir" dedi.

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