Bursa'daki orman yangını

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fethiye, Selimiye ve Yeniköy mahallelerinin arasında bulunan ormanlık alanda çıkan ve 50 hektar alanın zarar gördüğü yangının ardından F.A, Y.A. ve Suriye uyruklu Y.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

F.A, Y.A. ve Y.A, "Orman Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye, Selimiye ve Yeniköy mahallelerinin arasında bulunan ormanlık alanda çıkan ve çevredekilerin itfaiyeye haber verdiği yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 15 arazöz, 4 dozer ve 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahale etmişti. Olayda, 50 hektarlık alan zarar görmüştü.

