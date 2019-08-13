HABER

Bursa'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 17:50 | Son Güncelleme

Yenişehir ilçesinde 50 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fethiye, Selimiye ve Yeniköy mahallelerinin arasında bulunan ormanlık alanda çıkan ve 50 hektar alanın zarar gördüğü yangının ardından F.A, Y.A. ve Suriye uyruklu Y.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

F.A, Y.A. ve Y.A, "Orman Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye, Selimiye ve Yeniköy mahallelerinin arasında bulunan ormanlık alanda çıkan ve çevredekilerin itfaiyeye haber verdiği yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 15 arazöz, 4 dozer ve 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahale etmişti. Olayda, 50 hektarlık alan zarar görmüştü.

PARTNERGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınızGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınız
Boynuna bıçak saplayarak öldürdüBoynuna bıçak saplayarak öldürdü
Ormanlık alanda yangın!Ormanlık alanda yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa orman yangını tutuklama yangın

En Çok Okunan Haberler

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Adıyaman'da ormanlık alanda yangın!

Ormanlık alanda yangın!

MSB duyurdu: ABD'li heyetle altyapı kurulum çalışmalarına başlandı

Bakanlık duyurdu! ABD'li heyetle çalışmalar başladı

Son dakika: Gri listedeki iki terörist öldürüldü

Gri listedeki iki terörist öldürüldü

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.