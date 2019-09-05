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Bursa'daki orman yangını soruşturmasında 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

Orhaneli ilçesinde 9 ayrı yerde çıkan ve ekiplerce 10 saatte söndürülen yangınla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde geçen ay 9 ayrı yerde çıkan orman yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Ağustos'ta kırsal Çivili Mahallesi'nde meydana gelen yangınla ilgili soruşturma kapsamında, Orhaneli Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Orhaneli'de 5 Ağustos'ta 9 ayrı yerde çıkan orman yangını, çevre illerden gelen ekiplerin de desteğiyle 10 saatte kontrol altına alınabilmişti. Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yaklaşık 145 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili "sabotaj" bulgularına rastladıklarını açıklamıştı.

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Bursa gözaltı Jandarma Orhaneli orman yangını soruşturma

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