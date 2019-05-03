BURSA'DAKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN ŞURA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Bursa'da bir atölyede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Şura Şensoy' İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz Cuma günü Bursa, Yıldırım'da bulunan iplik boyama ve üretim atölyesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şura Şensoy (23), için bugün Üsküdar'da cenaze töreni düzenlendi. Şensoy'un cenazesi, Karaca Ahmet Şakirin Camii'ne getirildi. Cenaze törenine, Şensoy'un ailesi, çok sayıda yakını ve AKUT üyeleri katıldı.

Cenazede taziyeleri kabul eden baba Salim Şensoy, "İnsan evladını kaybedince söyleyecek kelime bulamıyor. Bir de kaza olduğu zaman daha çok zorlanıyor. Kaza yerine gittim. Yandığı yeri gördüm işyerinin. Orada bir daha kahroldum." dedi.

Şura Şensoy'un cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

23 yaşında hayatını kaybeden Şura Şensoy, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Mezunuydu. İyilik meleği olarak anılan Şensoy, aynı zamanda AKUT üyesiydi. Muhasebe ve müşteri ilişkileri alanında çalışıyordu.

Görüntü Dökümü:

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-Camideki cenaze

-Şensoy'un babasının tabutu öpmesi

-Babanın resmi öpmesi

-Baba ile röp

-Akut başkanı İle röp

-Tabut başında ağlayan arkadaşları

-Cenazeye katılan akut üyeleri

-Cenaze töreninde ağlayanlar

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun cenaze aracına taşınması

-Genel ve detaylar

