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Bursa'daki patlamada hayatını kaybeden Şura son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:02 | Son Güncelleme

BURSA'da bir atölyede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Şura Şensoy' İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.  Geçtiğimiz Cuma günü Bursa, Yıldırım'da bulunan iplik boyama ve üretim atölyesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şura Şensoy (23), için bugün Üsküdar'da cenaze töreni düzenlendi.

Bursa'daki patlamada hayatını kaybeden Şura son yolculuğuna uğurlandı

Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL,(DHA)-BURSA'da bir atölyede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Şura Şensoy' İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz Cuma günü Bursa, Yıldırım'da bulunan iplik boyama ve üretim atölyesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şura Şensoy (23), için bugün Üsküdar'da cenaze töreni düzenlendi. Şensoy'un cenazesi, Karaca Ahmet Şakirin Camii'ne getirildi. Cenaze törenine, Şensoy'un ailesi, çok sayıda yakını ve AKUT üyeleri katıldı.
Cenazede taziyeleri kabul eden baba Salim Şensoy, "İnsan evladını kaybedince söyleyecek kelime bulamıyor. Bir de kaza olduğu zaman daha çok zorlanıyor. Kaza yerine gittim. Yandığı yeri gördüm işyerinin. Orada bir daha kahroldum." dedi.
Şura Şensoy'un cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
23 yaşında hayatını kaybeden Şura Şensoy, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Mezunuydu. İyilik meleği olarak anılan Şensoy, aynı zamanda AKUT üyesiydi. Muhasebe ve müşteri ilişkileri alanında çalışıyordu.
(FOTOĞRAF)

Bursa'daki patlamada hayatını kaybeden Şura son yolculuğuna uğurlandıBursa'daki patlamada hayatını kaybeden Şura son yolculuğuna uğurlandıBursa'daki patlamada hayatını kaybeden Şura son yolculuğuna uğurlandıBursa'daki patlamada hayatını kaybeden Şura son yolculuğuna uğurlandı

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