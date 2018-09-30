HABER

Bursa'daki rüşvet operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 14:17 | Son Güncelleme

İznik ilçesinde rüşvet vererek ormanda kaçak ağaç kestikleri ve buna göz yumdukları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde rüşvet vererek ormanda kaçak ağaç kestikleri ve buna göz yumdukları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin ormanlık alanlarında ihale yapılmadan rüşvet karşılığında kaçak ağaç kesildiği bilgisine ulaşan jandarmanın 4 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, aralarında İznik Orman İşletme Şefliğinde görevli 6 memurun da bulunduğu 16 kişinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İznik Orman İşletme Şefliğinde görevli memurlar Uğur K. (42), Özcan B. (45), Metin Ö. (50) ve Atilla G. (43) ile Mehmet O. Y. (41) ve Mustafa C. (56) orman kaçakçılığı ve rüşvet suçlarından tutuklandı, serbest bırakılan 10 kişiden 8'ine ise adli kontrol kararı getirildi.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya
Boğaz'ın rengi değişti Boğaz'ın rengi değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rüşvet

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya

MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya

Boğaz'ın rengi değişti

Boğaz'ın rengi değişti

Son dakika! Edirne'nin Enez ilçesinde göçmen teknesi battı: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Edirne'nin Enez ilçesinde göçmen teknesi battı: Çok sayıda ölü var

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.