Bursa'daki rüşvet operasyonu

Bursa'nın İznik ilçesinde rüşvet vererek ormanda kaçak ağaç kestikleri ve buna göz yumdukları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin ormanlık alanlarında ihale yapılmadan rüşvet karşılığında kaçak ağaç kesildiği bilgisine ulaşan jandarmanın 4 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, aralarında İznik Orman İşletme Şefliğinde görevli 6 memurun da bulunduğu 16 kişinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İznik Orman İşletme Şefliğinde görevli memurlar Uğur K. (42), Özcan B. (45), Metin Ö. (50) ve Atilla G. (43) ile Mehmet O. Y. (41) ve Mustafa C. (56) orman kaçakçılığı ve rüşvet suçlarından tutuklandı, serbest bırakılan 10 kişiden 8'ine ise adli kontrol kararı getirildi.
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