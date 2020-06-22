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  4. Bursa'daki sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi

Bursa'daki sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi

22.06.2020 10:47 | Son Güncelleme

Bursa'nın Kestel ilçesinde, dün akşam sağanak sonrası meydana gelen sele kapılarak kaybolan 5 kişiden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.Bursa'nın Kestel ilçesinde dün akşam sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan 5 kişiden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Sağanağın etkisiyle Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı evin 1'inci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca hemen dışarı çıktı. Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Kader Akbaba ise yaşamını yitirdi.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi’nde yaşayan ve dün Kestel'in Kayacık Mahallesi’ndeki bağ evlerindeyken sele kapılan 5 kişiden hayatını kaybeden 4'ünün Ahmet, Medine, Nazime ve Türkan Bilen olduğu tespit edildi. Sele kapılıp kaybolan 1 kişi hala aranıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), NAK Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve ANDA Kardeşe Vefa Derneği ekiplerinin kayıp kişilerin bulunması için Kayacık Mahallesi ile Narlıdere Mahallesi arasında başlattığı detaylı arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tahribat havadan görüntülendi

Öte yandan sel felaketinden en çok zarar gören Dudaklı Mahallesi’ndeki tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. Tarlaların sular altında kalması, çamur içindeki sokaklar ve iş makineleriyle bölgedeki çalışmalar dronla havadan görüntülendi.

Bursa'nın özellikle Kestel ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı dereler taştı. Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde ise taşan sular, araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri sular altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yolları ise su bastı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yağıştan etkilenen bölgelere sevk edildiğini belirterek "Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" dedi.

DHA/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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