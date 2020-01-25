Bursa'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüphelilerden 8'i ifadelerinin alınmasının ardından, 1 kişi ise savcılıktan salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gemlik ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 22 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum