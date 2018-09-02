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Bursa'daki taşlı sopalı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 17:06 | Son Güncelleme

Yenişehir ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 22 kişiden 2'si tutuklandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 22 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olayla ilgili gözaltına alınan 22 kişinin sorgusu tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Faruk B. ve Alican A, tutuklandı, V.R. ve S.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yenişehir-Bilecik karayolunun 5. kilometresindeki bir tarlada, 31 Ağustos Cuma günü yol verme meselesinden çıkan kavgada bir kişi darbedilmişti. Darbedilen kişi, yakınları tarafından otomobille Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra hastane önünde taraflar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada da 2 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 22 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga Yenişehir

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