Bursa’daki tır faciasında 9 yaralının durumu ağır

Bursa Valisi Yakup Canbolat, savaş alanına dönen kazanın olduğu yerde incelemelerde bulundu. 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan 21 kişiden 9’unun durumunun ağır olduğunu belirten Vali Canbolat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da bilgi verdi.

Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı kaza alanında incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, hastanede tedavi olan yaralılardan 9 kişinin durumunun ağır olduğunu dile getirdi. Vali Canbolat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da kazayla ilgili bilgi verdi.

İnegöl istikametinden gelen tır, freni patlayınca önündeki araçlara çarparak bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Yaşanan anlarda saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda 112, AFAD, ANDA, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kurtarma, BUSKİ Kurtarma ekipleri geldi. Yol çift yönlü trafiğe kapatılırken, yaralıların tamamı hastanelere kaldırıldı. Araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Olay yerine ayrıca Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da geldi.

