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Bursa’daki toplu balık ölümleri için flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 16:49 | Son Güncelleme

Bursa’da fabrikaların dereye akıttığı kimyasal atıklar 20 yıl sonra balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüğü iddiası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü harekete geçirdi.

Bursa’da fabrikaların dereye akıttığı kimyasal atıklar 20 yıl sonra balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüğü iddiası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü harekete geçirdi. Ölümlerin olduğu derede incelemelerde bulunun ekipler, bölgede fabrikalardan uygunsuz deşarj bulunmadığını, sudan ve balıklardan numune alındığını, yapılan analiz sonuçlarının beklendiğini açıkladı
Kestel ilçesine binlerce balığın ölümü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Mesai bitimini fırsat bilen fabrikanın dereye saldığı kimyasal atıklar deredeki tüm balıkları öldürdüğü iddiası üzerine ekipler, yaptıkları denetimlerde herhangi bir uygunsuz atıksu deşarjı olmadığını açıkladı.
Bursa Valiliğinden de yapılan yazılı açılamada şu ifadelere yer verildi;
"Cenup Kanalı sulama amaçlı bir kanal olup doğrudan atıksu deşarjı olan bir işletme bulunmamaktadır. Denetimde, kanalda mevsimler olarak su seviyesinin çok fazla düştüğü ve derede yosunlaşma olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü elemanları tarafından da söz konusu kanalda ölü balıklardan numune alındığı, analiz sonuçları beklendiği, diğer yönden, BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından da bölgede denetim yapılmış ve olumsuz bir durum tespit edilememiştir. Bununla birlikte; hafta içi ve hafta sonları mesai saatleri dışında bölgede denetimlerimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce sürdürülmüş ancak olumsuz bir atıksu deşarjı tespit edilememiştir. Söz konusu bölgeye ilişkin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile BUSKİ Genel Müdürlüğünce her türlü ihbar değerlendirilmekte olup, denetimler titizlikle yapılmaya devam edilmektedir."

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