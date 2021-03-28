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Bursa’daki toplu taşımalara korona virüs denetimi

28.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler gerçekleştiren polis ekipleri minibüs, otobüs ve taksi dolmuşları tek tek durdurup maske, mesafe ve temizlik denetimi yaptı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce şehrin farklı noktalarında ring atan toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bursa’da toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler gerçekleştiren polis ekipleri minibüs, otobüs ve taksi dolmuşları tek tek durdurup maske, mesafe ve temizlik denetimi yaptı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce şehrin farklı noktalarında ring atan toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Otobüs, minibüs, dolmuş ve ticari taksi gibi toplu taşıma araçlarını tek tek denetleyen ekipler, temizlik, maske ve mesafe konusunda araç şoförlerini ve yolculara uyarılarda bulundu. Araçlarında dezenfektan bulunmayan araçlar hakkında tutanak tanzim eden ekipler, kurallara uyulması hususunda hassasiyet gösterilmesini uyarısında bulundu.
Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymayan araç şoförlerine tutanak tanzim eden ekipler, araçlarda izin verilen kapasitenin üstünde seyahat eden fazla yolcuları indirdi. Denetimler sırasında yoldan karşıya geçmek isteyen bir sokak köpeğinin araç trafiğinde hareket edememesini fark eden trafik polisleri, trafiği durdurarak köpeğin karşıdan karşıya geçmesine yardımcı oldu. Polislerin bu tavrı vatandaşlar tarafından takdir topladı.

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