Bursa'daki trafik kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin ölümü, iki kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya karışmasının ardından kaçan otomobil sürücüsü, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Yenice Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçan otomobil sürücüsü Hakan A. (24), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Hakan A'nın, kazanın hemen ardından 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak aracının çalındığını ihbar ettiği öğrenildi.

İnegöl ilçesi Yenice Köprülü Kavşağı'nda dün gece Hakan A. idaresindeki 16 ABA 294 plakalı otomobil ile plakasız bir motosiklet çarpışmıştı. Kazada, motosiklette bulunan Mevlüt Kılbaş (21), Ferit Ulucan (20) ve Doğan Balcı (24) ağır yaralanmıştı. Otomobil sürücüsü aracını terk edip yaya olarak kaçmış, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Doğan Balcı ise müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

